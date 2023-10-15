Чиновник призвал горожан заранее подумать, где будет находиться семья в случае нестандартной ситуации. Хотя заверил, что город готов к началу отопительного сезона.

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Садовый обратился к львовянам накануне отопительного сезона

Городской голова рассказал, что 16 – 17 октября все будут работать в усиленном режиме. В случае нестандартных ситуаций призвал звонить по телефону на горячую линию.

Также хочу отметить особенности этого отопительного сезона. В принципе у нас все готово, но Россия, похоже, будет атаковать объекты критической инфраструктуры. Если, не дай Бог, какое-то время не будет централизованного отопления в декабре, или в январе, или в феврале, каждый из нас должен понимать, какие альтернативные варианты,

– заявил Андрей Садовый.

Мэр Львова призвал горожан подумать, где семья должна находиться в случае нестандартной ситуации. Садовый призвал заранее просчитать, как семья будет жить в случае отключений.

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Россия может прибегнуть к энергетическому террору в больших масштабах

Владимир Зеленский предупредил, что этой зимой Россия может попытаться повторить свои атаки по энергетическим системам Украины. По словам президента, в этом году тактика террора будет масштабнее.

Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России. Мы должны выдержать это сражение,

– подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил тех, кто помог защищать украинское небо от ракет, дронов и авиации России.