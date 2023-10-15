Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите государства. Раньше о передаче ПВО исключительно на зиму сообщил Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.
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Что известно о ПВО для Украины на зиму
Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали (системы ПВО – 24 канал) в пользование. Понятно, что каждая страна, прежде всего, заботится о собственных приоритетах и о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст,
– объяснил Юрий Игнат.
По его словам, Украине так долго и дозировано поставляют ПВО потому, что нет сколько ПВО в мире, чтобы взять нам и отдать. Несмотря на это, украинская противовоздушная оборона становится сильнее.
"Но нам нужно больше. Количество сейчас играет большую роль. То, что Украина может получить в пользование на отопительный период (эти системы – 24 Канал) – это большой и положительный знак", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.
Юрий Игнат уточнил, что ракеты нужны не во временное использование, ведь военные их выпустят для защиты.
Какие страны дают Украине ПВО в аренду
Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали,
– заявил спикер Воздушных сил ВСУ.
По его словам, Украине нужно много систем ПВО. Ведь радиус действия, например, "Гепарда" 4,5 километра, IRIS-T, NASAMS, "Бук-М1" – до 40 километров, "C-300" – 70 километров, Patriot – более 100 километров.
ПВО для защиты Украины: коротко
- Владимир Зеленский рассказал, что Россия может прибегнуть к энергетическому террору в больших масштабах, чем в прошлом году. По словам президента, важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России.
- Украинский лидер также рассказал, что некоторые страны предоставят нам системы ПВО исключительно на зиму. Президент пояснил, что Киев работает над увеличением их количества. В частности, разговаривают с Европой, Соединенными Штатами и странами Азии.
- Кроме того, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только F-16 маловато для защиты неба. Он объяснил, что нам необходима многослойная система обороны.