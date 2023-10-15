Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите государства. Раньше о передаче ПВО исключительно на зиму сообщил Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.

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Что известно о ПВО для Украины на зиму

Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали (системы ПВО – 24 канал) в пользование. Понятно, что каждая страна, прежде всего, заботится о собственных приоритетах и о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст,

– объяснил Юрий Игнат.

По его словам, Украине так долго и дозировано поставляют ПВО потому, что нет сколько ПВО в мире, чтобы взять нам и отдать. Несмотря на это, украинская противовоздушная оборона становится сильнее.

"Но нам нужно больше. Количество сейчас играет большую роль. То, что Украина может получить в пользование на отопительный период (эти системы – 24 Канал) – это большой и положительный знак", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат уточнил, что ракеты нужны не во временное использование, ведь военные их выпустят для защиты.

Какие страны дают Украине ПВО в аренду

Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали,

– заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

По его словам, Украине нужно много систем ПВО. Ведь радиус действия, например, "Гепарда" 4,5 километра, IRIS-T, NASAMS, "Бук-М1" – до 40 километров, "C-300" – 70 километров, Patriot – более 100 километров.

ПВО для защиты Украины: коротко