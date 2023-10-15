Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що кожна країна перш за все дбає про власний захист держави. Раніше про передачу ППО виключно на зиму повідомив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

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Що відомо про ППО для України на зиму

Така практика у нас уже є. Деякі країни дали (системи ППО – 24 Канал) у користування. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власні пріоритети й про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть,

– пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, Україні так довго і дозовано постачають ППО тому, що немає скільки ППО у світі, щоб взяти нам і віддати. Попри це, українська протиповітряна оборона стає сильнішою.

"Але нам треба більше. Кількість зараз відіграє велику роль. Те, що Україна може отримати у користування на опалювальний період (ці системи – 24 Канал) – це великий і позитивний знак", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат уточнив, що ракети потрібні не в тимчасове користування, адже військові їх випустять для захисту.

Які країни дають Україні ППО в оренду

Давайте не будемо озвучувати які країни. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували,

– заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, Україні потрібні багато систем ППО. Адже радіус дії, наприклад, "Гепарда" 4,5 кілометра, IRIS-T, NASAMS, "Бук-М1" – до 40 кілометрів, "C-300" – 70 кілометрів, Patriot – понад 100 кілометрів.

ППО для захисту України: коротко