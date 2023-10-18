Варто зауважити, що у Львові також триває навчання з доступності та безбар'єрності "Послуги без бар'єрів". Їх започаткували для того, щоб 300 працівників, які надають послуги у місті, дізналися, як досягти інклюзії.

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Львів стане доступнішим

Садовий наголосив, що саме тепер час робити Львів доступним містом. І почнеться все з площі Ринок. Вже завтра, 18 жовтня, там почнуть знімати бруківку. Її відшліфують, вирівняють і повернуть на місце.

Це робиться для того, щоб люди з інвалідністю відчували себе вільно та безпечно на вулицях Львова. Йде мова про стежки, а не всю площу. Оновлення триватиме до кінця року. Це перший етап,

– заявив мер.

Для цього не використовуватимуть бюджетні кошти. Все цільово профінансують грантодавці та благодійники, яких потім оголосять, адже за добру справу треба дякувати.

"Всі подальші оновлення будуть виконуватись виключно за небюджетні кошти. Це умова, яку ми не маємо права порушувати. Чому починаємо саме з Ринку? Бо ця площа є найпопулярнішою і найбільш прохідною", – пояснив міський голова.

За його словами, якщо в когось є сумніви, що це потрібно робити, то їм потрібно спробувати проїхати вулицями з дитячим візком або колісним кріслом.

"Все стане зрозумілим. Бачу негативні відгуки у соцмережах. Вибачте, ми не будемо просити, щоб усі користувачі фейсбуку дозволили робити Львів доступним для людей з інвалідністю. Не цього разу" – наголосив Садовий.

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Оновлення площі триватиме до кінця 2023 року

За інформацією ЛМР, роботи розпочнуть з фасадної сторони Ратуші. Потім комунальники візьмуться за інші сторони. Облаштовувати простір для безперешкодного переміщення маломобільних груп на площі Ринок планують розпочати вже цього місяця.

Я неодноразово був свідком, коли люди на кріслах колісних пересувалися площею Ринок по нашій бруківці, а мені просто було соромно, тому що це була мука. Так само людина, яка йде на милицях і стане в нерівність, – це викликає шалені проблеми. Я хочу, щоб нинішнім рішенням виконавчого комітету ми дали старт цій роботі,

– зазначив Садовий.

За його словами, місто має як українських, так і міжнародних благодійників, які готові допомогти.

"Також, вважаю, важливо звернутися до міжнародних організацій, які займаються питаннями інклюзивності, та знайти тих, хто готовий нас підтримати", – зазначив міський голова.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів, що зараз на площі Ринок частково є інклюзивне покриття, яке облаштували ще у 2015 році. Однак воно не йде суцільною смугою, а переривається на перехрестях та трамвайною колією, що зовсім не зручно для маломобільних людей – як для батьків з дітьми у візочках, так і для осіб, які пересуваються на колісному кріслі.

"За прикладом європейських міст у центральній частині Львова на площі Ринок плануємо облаштувати безбар'єрні доріжки. Вони будуть розташовані без розривів по усій площі включно з переходами через трамвайні колії та безбар'єрним входом в Ратушу. Відтак до наявного покриття ми додамо систему переходів, яка забезпечить єдину мережу доступних смуг на площі Ринок", – зауважив Коломєйцев.

Доріжки будуть завширшки 1,5 – 1,8 метра, а їхня загальна площа становитиме 1,7 тисячі квадратних метрів. Втручання в інфраструктуру будуть мінімальними – лише частину мозаїки в межах цих смуг замінять гладкою гранітною плиткою.

Своєю чергою, чорна історична базальтова мозаїка залишиться – її перемостять в контексті спрямовувальних смуг. Вартість першого етапу робіт – 3,7 мільйона гривень, а всього проєкту – 6,5 мільйона гривень. Все оплатять благодійники.

Цікаво! Брукувати вулиці та площі у Львові розпочали у 19 столітті. Спочатку на дорогах була грубо колота бруківка, яку з часом відшліфували колесами возів. Своєю чергою, мозаїка з'явилася пізніше. Покриття на площі Ринок вже багато разів перекладали.