Уникальный волонтерский проект под названием "Пасха Нескореных" состоялся во Львовском дворце искусств. После фиксирования рекорда пасхи передадут украинским воинам и внутренне перемещенным лицам.

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Желающие могли получить кулич за донат на дрон

В рамках благотворительной акции волонтеры задекорировали более 1000 пасхальных куличей и выложили их в трезубец. Как отмечают во Львовском облсовете, все куличи выпекали по старинному карпатскому рецепту на дровах, без добавления искусственных ингредиентов.

Все украшенные пасхи должны передать украинским воинам и внутренне перемещенным лицам. Кроме того, желающие могут приобрести себе пасхальный хлеб за донат от 300 гривен на дрон для 125 бригады.

Об этом рассказал заместитель председателя Львовского облсовета Юрий Холод. Он поздравил украинцев, празднующих сегодня Пасху и поблагодарил всех, кто принял участие в акции.

Ибо общий труд, как сегодня, нас объединяет и укрепляет. И этого труда хватит каждому. Каждый из нас нужен и важен в этой борьбе. От каждого и везде, где бы мы ни были, зависит наша победа,

– сказал Юрий Холод.

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