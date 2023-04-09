Унікальний волонтерський проєкт під назвою "Паска Нескорених" відбувся у Львівському палаці мистецтв. Після зафіксування рекорду, паски передадуть українським воїнам та внутрішньо переміщеним особам.

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Охочі могли отримати паску за донат на дрон

У рамках благодійної акції волонтери задекорували понад 1000 великодніх пасок та виклали їх у тризуб. Як зазначають у Львівській облраді, усі паски випікали за старовинним карпатським рецептом на дровах, без додавання штучних інгредієнтів.

Усі прикрашені паски мають передати українським воїнам та внутрішньо переміщеним особам. Крім того, охочі можуть придбати й собі великодній хліб за донат від 300 гривень на дрон для 125 бригади.

Про це розповів заступник голови Львівської облради Юрій Холод. Він привітав українців, що святкують сьогодні Великдень та подякував усім, хто долучився до акції.

Бо спільна праця, як сьогодні, нас єднає і зміцнює. І цієї праці вистачить кожному. Кожен із нас потрібний і важливий у цій боротьбі. Від кожного і всюди, де б ми не були, залежить наша перемога,

– сказав Юрій Холод.

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