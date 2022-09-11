Технически готовы и сделаем все необходимое, – Садовый о возможном открытии аэропорта "Львов"

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине нет авиасообщения. Министр инфраструктуры Александр Кубраков на Ялтинской европейской стратегии YES сказал, что может заработать международный аэропорт "Львов".

На это заявление отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он сказал, что главным на сегодняшний день является вопрос безопасности.

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"Технически мы готовы к запуску. Мы открыты для переговоров. И со своей стороны сделаем все необходимое для возобновления работы нашего аэропорта", – сказал мэр.

Кто может дать гарантии

Садовый считает, что открытие воздушного коридора станет важным шагом, чтобы укрепить украинскую экономику. Однако для самолетов должны быть гарантии безопасности.

Надеюсь, это понимают наши международные партнеры, в частности ООН, которые могут предоставить необходимые гарантии безопасности,

– отметил городской голова.

Может ли заработать аэропорт в Закарпатье

В августе глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко отметил, что взлетно-посадочная полоса Ужгородского аэропорта начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Следовательно, самолеты поднимаются в небо Европейского Союза. Аэропорты могут открыть для перевозки гражданских через 1 – 2 месяца.

"Да, мы работаем над приведением аэропорта к требованиям и сертификации. Но мы говорим о процессе – долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта – это не более, чем желания и намерения", – добавил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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