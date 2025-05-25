Двух девушек доставили в больницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП во Львовской области.

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Во Львове две несовершеннолетние девушки лежали на улице без сознания

25 мая около 7:50 прохожий во Львове обнаружил у входа в местный магазин на улице Лычаковской двух девушек без сознания. Он немедленно вызвал полицию.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1. Двух девушек в возрасте 16 лет доставили в больницу.

Медики диагностировали у них алкогольное отравление и оказали необходимую помощь. Угрозы их жизни нет.

Полиция решает вопрос привлечения к административной ответственности родителей детей за ненадлежащий уход за детьми.

Ранее во Львове 13-летний подросток управлял автомобилем, очевидно, без права управления автомобилем. В то время его мать сидела на заднем сиденье.