Двух девушек доставили в больницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП во Львовской области.
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Во Львове две несовершеннолетние девушки лежали на улице без сознания
25 мая около 7:50 прохожий во Львове обнаружил у входа в местный магазин на улице Лычаковской двух девушек без сознания. Он немедленно вызвал полицию.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1. Двух девушек в возрасте 16 лет доставили в больницу.
Медики диагностировали у них алкогольное отравление и оказали необходимую помощь. Угрозы их жизни нет.
Полиция решает вопрос привлечения к административной ответственности родителей детей за ненадлежащий уход за детьми.
Ранее во Львове 13-летний подросток управлял автомобилем, очевидно, без права управления автомобилем. В то время его мать сидела на заднем сиденье.