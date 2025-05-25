Двох дівчат доставити до лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП у Львівській області.

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У Львові дві неповнолітні дівчини лежали на вулиці без свідомості

25 травня близько 7:50 перехожий у Львові виявив біля входу до місцевого магазину на вулиці Личаківській двох непритомних дівчат. Він негайно викликав поліцію.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Двох дівчат віком 16 років доставили до лікарні.

Медики діагностували у них алкогольне отруєння та надали необхідну допомогу. Загрози їх життю немає.

Поліція вирішує питання притягнення до адміністративної відповідальності батьків дітей за неналежний догляд за дітьми.

Раніше у Львові 13-річний підліток керував автомобілем, вочевидь без права на це. У той час його мати сиділа на задньому сидінні.