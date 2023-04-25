Угрожал убить и преследовал: во Львове мужчина напал на женщину в парке – что говорят в полиции

Анна Коган обратилась к журналистам 24 Канала, чтобы ее история набрала огласку. Девушка утверждает, что ее избил неизвестный мужчина на улице, более того, начал угрожать и преследовать.

24 Канал обратился за официальным комментарием в полицию, а также опросил свидетелей инцидента.

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Что известно о конфликте

По словам Анны, они с мужем сидели на плетеных качелях около 14:00 16 апреля на детской площадке. К ним подошла женщина и сказала уступить место ее ребенку.

Анна сказала, чтобы женщина подождала несколько минут, поскольку качели были раскатанными. "Тогда она начала ссориться, мол, чего она должна ждать, и что мы не имеем право находиться на площадке", – рассказала девушка.

Затем, по словам девушки, к ним подошел незнакомый мужчина. Он начал ругаться, унижать, угрожать убийством и приказывать свалить, рассказывает Анна.

Я испугалась и вжалась в качели, спросила: "Кто вы такой?". Тогда он замахнулся и ударил меня ногой по половым органам, продолжая унижать и угрожать. У меня случился шок, и я остолбенела. Тогда он ударил меня еще два раза, начал дергать за плечи и руки,

– рассказала девушка.

Затем муж Анны отвел нападавшего, и они стали разговаривать. Он спрашивал нападающего, какое он имеет право избивать его жену, и почему не даст им покоя.

"Нападавший в ответ угрожал, что он "покажет фокус и мы исчезнем", унижал и угрожал искалечить и убить", – отметила Анна.

Анна спросила женщину, которая просила уступить место, ее ли это муж. Она ответила: "Нет, но я его поддерживаю, он все правильно делает". "Пенсионеры, сидевшие рядом, тоже выразили поддержку: сказали, что тоже бы нас "забили", – рассказывает девушка.



Фото предполагаемого нападавшего / Фото предоставлено 24 Каналу

Обидчик начал преследование

Анна отметила, что она и ее муж были трезвые. Они сдавали анализ крови для следствия. Она отметила, что на качелях ничего не распивали, не кричали, а качались и читали книгу.

Когда нападавший взялся за моего мужа, я вызвала полицию и принялась снимать его на видео. Он заметил это, ударил моего мужа и пошел на меня. Он ограбил меня: выхватил из рук телефон, пошел дальше и стал им пользоваться,

- сказала Анна.

Злоумышленник не мог разблокировать телефон, поэтому сломал его и выбросил в траву, говорит девушка.

Обидчик ударил мужа Анны: видео

Анна с мужем подобрали телефон и направились в другую сторону, они хотели в безопасном месте дождаться, пока приедет полиция.

"Но грабитель не дал этого сделать: он начал меня преследовать. Все время угрожал искалечить и убить, ругал меня, говорил, что мы исчезнем", – говорит пострадавшая.



Обидчик сломал телефон / Фото предоставлено 24 Каналу

Злоумышленника остановил военный

Девушка ускорила шаг. Она постучала в киоск с кофе, чтобы там спрятаться.

"Тогда мне помог военный, который остановил грабителя и начал с ним разговаривать. Тот говорил, что мы правонарушители, и пытался обойти военного, оскорбляя меня. Вокруг нас собралась толпа – только тогда грабитель оставил нас, но кричал вслед, что меня "сгноят", что он найдет меня и я исчезну», – рассказала Анна.

Она вызвала повторно полицию из дома, поскольку ей было страшно оставаться на улице.

Анастасия Бышовец работает баристой в том киоске, куда обращалась Анна за помощью. Она рассказала, что девушка начала стучать в дверь и просила, чтобы ее впустили внутрь.

Анастасия вообще не понимала, что происходит, и для чего Анне нужно зайти внутрь. Она хотела открыть окошко, чтобы спросить, что произошло. "Но она уже побежала, потому что за ней гнался какой-то мужчина", – рассказала бариста.

Что говорят в полиции

24 Канал обратился за официальным комментарием к Главному управлению национальной полиции во Львовской области. Там подтвердили обращение Анны.

В полиции сообщили также, что личность злоумышленника установлена. По данным правоохранителей, это львовянин 1976 года рождения. Там добавили, что сейчас идет следствие.

Также в полиции заявили, что, согласно данным экспертизы, повреждений на теле девушки не обнаружено.

Анна нам в комментарии рассказала, что факт избиения подтверждал травматолог и назначил лечение.



Официальное подтверждение травматолога / Фото предоставлено 24 Каналу