Угрожал убить и преследовал: во Львове мужчина напал на женщину в парке – что говорят в полиции
Анна Коган обратилась к журналистам 24 Канала, чтобы ее история набрала огласку. Девушка утверждает, что ее избил неизвестный мужчина на улице, более того, начал угрожать и преследовать.
24 Канал обратился за официальным комментарием в полицию, а также опросил свидетелей инцидента.
Смотрите также Во Львове учитель кунг-фу избил водителя маршрутки
Что известно о конфликте
По словам Анны, они с мужем сидели на плетеных качелях около 14:00 16 апреля на детской площадке. К ним подошла женщина и сказала уступить место ее ребенку.
Анна сказала, чтобы женщина подождала несколько минут, поскольку качели были раскатанными. "Тогда она начала ссориться, мол, чего она должна ждать, и что мы не имеем право находиться на площадке", – рассказала девушка.
Затем, по словам девушки, к ним подошел незнакомый мужчина. Он начал ругаться, унижать, угрожать убийством и приказывать свалить, рассказывает Анна.
Я испугалась и вжалась в качели, спросила: "Кто вы такой?". Тогда он замахнулся и ударил меня ногой по половым органам, продолжая унижать и угрожать. У меня случился шок, и я остолбенела. Тогда он ударил меня еще два раза, начал дергать за плечи и руки,
– рассказала девушка.
Затем муж Анны отвел нападавшего, и они стали разговаривать. Он спрашивал нападающего, какое он имеет право избивать его жену, и почему не даст им покоя.
"Нападавший в ответ угрожал, что он "покажет фокус и мы исчезнем", унижал и угрожал искалечить и убить", – отметила Анна.
Анна спросила женщину, которая просила уступить место, ее ли это муж. Она ответила: "Нет, но я его поддерживаю, он все правильно делает". "Пенсионеры, сидевшие рядом, тоже выразили поддержку: сказали, что тоже бы нас "забили", – рассказывает девушка.
Фото предполагаемого нападавшего / Фото предоставлено 24 Каналу
Обидчик начал преследование
Анна отметила, что она и ее муж были трезвые. Они сдавали анализ крови для следствия. Она отметила, что на качелях ничего не распивали, не кричали, а качались и читали книгу.
Когда нападавший взялся за моего мужа, я вызвала полицию и принялась снимать его на видео. Он заметил это, ударил моего мужа и пошел на меня. Он ограбил меня: выхватил из рук телефон, пошел дальше и стал им пользоваться,
- сказала Анна.
Злоумышленник не мог разблокировать телефон, поэтому сломал его и выбросил в траву, говорит девушка.
Обидчик ударил мужа Анны: видео
Анна с мужем подобрали телефон и направились в другую сторону, они хотели в безопасном месте дождаться, пока приедет полиция.
"Но грабитель не дал этого сделать: он начал меня преследовать. Все время угрожал искалечить и убить, ругал меня, говорил, что мы исчезнем", – говорит пострадавшая.
Обидчик сломал телефон / Фото предоставлено 24 Каналу
Злоумышленника остановил военный
Девушка ускорила шаг. Она постучала в киоск с кофе, чтобы там спрятаться.
"Тогда мне помог военный, который остановил грабителя и начал с ним разговаривать. Тот говорил, что мы правонарушители, и пытался обойти военного, оскорбляя меня. Вокруг нас собралась толпа – только тогда грабитель оставил нас, но кричал вслед, что меня "сгноят", что он найдет меня и я исчезну», – рассказала Анна.
Она вызвала повторно полицию из дома, поскольку ей было страшно оставаться на улице.
Анастасия Бышовец работает баристой в том киоске, куда обращалась Анна за помощью. Она рассказала, что девушка начала стучать в дверь и просила, чтобы ее впустили внутрь.
Анастасия вообще не понимала, что происходит, и для чего Анне нужно зайти внутрь. Она хотела открыть окошко, чтобы спросить, что произошло. "Но она уже побежала, потому что за ней гнался какой-то мужчина", – рассказала бариста.
Что говорят в полиции
24 Канал обратился за официальным комментарием к Главному управлению национальной полиции во Львовской области. Там подтвердили обращение Анны.
В полиции сообщили также, что личность злоумышленника установлена. По данным правоохранителей, это львовянин 1976 года рождения. Там добавили, что сейчас идет следствие.
Также в полиции заявили, что, согласно данным экспертизы, повреждений на теле девушки не обнаружено.
Анна нам в комментарии рассказала, что факт избиения подтверждал травматолог и назначил лечение.
Официальное подтверждение травматолога / Фото предоставлено 24 Каналу