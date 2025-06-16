Возле жилого дома во Львове обнаружили 138 артиллерийских снарядов времен Второй мировой

Саперы изъяли 138 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны во Львове. О находке сообщил хозяин квартиры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о находке во Львове

Саперы ГСЧС изъяли 138 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны на территории частного жилого дома. Это нашел хозяин квартиры и позвонил в 101.

Саперы нашли снаряды на территории частного дома / Фото ГСЧС Львовщины

В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА также рассказали о происшествии. Там отметили, что снаряды нашли во время копания траншеи в садовом кооперативе "Троянда", на расстоянии 5 метров от жилого дома.

Помните: даже боеприпасы времен прошлых войн являются опасными,

– напомнили саперы.

Они рассказали, что нужно делать после обнаружения подозрительного предмета. В частности, сотрудники ГСЧС посоветовали такие шаги: