Возле жилого дома во Львове обнаружили 138 артиллерийских снарядов времен Второй мировой
- Во Львове саперы изъяли 138 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны возле жилого дома.
- Снаряды были обнаружены хозяином во время копания траншеи в садовом кооперативе "Роза".
- ГСЧС напоминает об опасности боеприпасов, призывая не подходить к подозрительным предметам и звонить 101.
Саперы изъяли 138 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны во Львове. О находке сообщил хозяин квартиры.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Что известно о находке во Львове
Саперы ГСЧС изъяли 138 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны на территории частного жилого дома. Это нашел хозяин квартиры и позвонил в 101.
Саперы нашли снаряды на территории частного дома / Фото ГСЧС Львовщины
В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА также рассказали о происшествии. Там отметили, что снаряды нашли во время копания траншеи в садовом кооперативе "Троянда", на расстоянии 5 метров от жилого дома.
Помните: даже боеприпасы времен прошлых войн являются опасными,
– напомнили саперы.
Они рассказали, что нужно делать после обнаружения подозрительного предмета. В частности, сотрудники ГСЧС посоветовали такие шаги:
- Не подходите.
- Не трогайте.
- Звоните по телефону 101.