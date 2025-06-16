Укр Рус
24 Канал Новости Украины Біля житлового будинку у Львові виявили 138 артилерійських снарядів часів Другої світової
16 июня, 15:50
1

Возле жилого дома во Львове обнаружили 138 артиллерийских снарядов времен Второй мировой

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Во Львове саперы изъяли 138 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны возле жилого дома.
  • Снаряды были обнаружены хозяином во время копания траншеи в садовом кооперативе "Роза".
  • ГСЧС напоминает об опасности боеприпасов, призывая не подходить к подозрительным предметам и звонить 101.

Саперы изъяли 138 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны во Львове. О находке сообщил хозяин квартиры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также В одну из школ Львова дети пронесли пистолет и устроили стрельбу: что говорят в полиции

Что известно о находке во Львове

Саперы ГСЧС изъяли 138 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны на территории частного жилого дома. Это нашел хозяин квартиры и позвонил в 101.

Саперы нашли снаряды на территории частного дома / Фото ГСЧС Львовщины

В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА также рассказали о происшествии. Там отметили, что снаряды нашли во время копания траншеи в садовом кооперативе "Троянда", на расстоянии 5 метров от жилого дома.

Помните: даже боеприпасы времен прошлых войн являются опасными,
– напомнили саперы.

Они рассказали, что нужно делать после обнаружения подозрительного предмета. В частности, сотрудники ГСЧС посоветовали такие шаги:

  • Не подходите.
  • Не трогайте.
  • Звоните по телефону 101.