Во Львове недельные графики отключений временно не действуют

Львовоблэнерго предупредило жителей Львова, что недельные графики в пятницу, 11 июля, временно не действуют. Причина – аномальная жара.

Львовянам рекомендуют пользоваться ежедневными сообщениями об отключении электроэнергии. Они публикуются каждый вечер.

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Период отключений света будет формироваться ежедневно

Сейчас облэнерго трудно обеспечить пропорциональное распределение отключений из-за жары.

"Учитывая большие объемы ограничений потребления мощности от НЭК "Укрэнерго", в пределах недельных графиков проблемно обеспечить пропорциональное распределение времени отсутствия/наличия электроэнергии между группами на каждые сутки", – написали во Львовоблэнерго.

Поэтому, чтобы отключения не продолжались 6 – 7 часов, временно недельные графики не будут действовать. Облэнерго будет формировать период отключений ежедневно.

Информация с периодами отключений на следующие сутки каждый вечер будет появляться на официальных страницах "Львовоблэнерго" в соцсетях и на сайте.