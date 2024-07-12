Львів'янам рекомендують користуватися щоденними повідомленнями про відключення електроенергії. Вони публікуються щовечора.
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Період відключень світла формуватиметься щодня
Наразі обленерго важко забезпечити пропорційний розподіл відключень через спеку.
"Зважаючи на великі обсяги обмежень споживання потужності від НЕК "Укренерго", у межах тижневих графіків проблемно забезпечити пропорційний розподіл часу відсутності/наявності електроенергії між групами на кожну добу", – написали у Львівобленерго.
Через це, щоб відключення не тривали 6 – 7 годин, тимчасово тижневі графіки не діятимуть. Обленерго формуватиме період відключень щодня.