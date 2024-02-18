Во Львове ночью произошел мощный взрыв: вспыхнул пожар, движение по улице перекрыто

Во Львове около 04:00 прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар. Инцидент произошел в районе улицы Антоновича.

Об этом в частности сообщил городской депутат Игорь Зинкевич. Он также в сети опубликовал кадры пожара, передает 24 Канал.

Смотрите также В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв: в одной из квартир обнаружили тело подростка

Во Львове прогремел взрыв

Зинкевич сообщил, что на рассвете во Львове прогремел взрыв и вспыхнул пожар на улице Антоновича. По его словам, инцидент произошел на территории промышленного комплекса.

Он также в сети опубликовал фото пожара.



Во Львове вспыхнул пожар после взрыва / Фото Варта 1

Зинкевич сообщил, что на место событий сразу выехали все спецслужбы, а движение по улице Антоновича – временно перекрыли.

На месте событий работают спецслужбы: смотрите видео

В комментарии 24 Каналу пресс-секретарь СБУ во Львовской области сообщила, что причину взрыва позже сообщат специалисты. Вместе с тем, она подчеркнула, что причиной не были ракеты или какая-то другая атака.

Там сейчас ГСЧС будет проводить осмотр, потому что достаточно большая площадь возгорания. Уже по результатам его проведения будет какая-то информация – или это газ, или это какие-то другие причины, возможно, обрушение,

– объяснили в СБУ.

Пресс-секретарь также добавила, что Львовский городской совет впоследствии опубликует детали относительно инцидента.

Что сообщили во Львовском городском совете

Во Львовском горсовете подтвердили, что утром прогремел взрыв в Железнодорожном районе вблизи улицы Антоновича. Там добавили, что с утра на месте инцидента работают спасатели.

На месте происшествия с утра работали пожарные. Площадь возгорания составляла примерно 400 квадратных метров. Также на месте происшествия присутствовали работники правоохранительных органов. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Здание промышленного характера. Причины взрыва и возгорания еще устанавливают соответствующие специалисты,

– говорится в сообщении.

Во Львове был пожар в известном ресторане

Поздно вечером 16 февраля в центре Львова произошел масштабный пожар. Вспыхнул он в здании известного ресторана "Реберня". В сети сразу появились видео, как дым поднялся над центром города.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пожар вспыхнул из-за сажи в камине. Однако впоследствии на официальной странице заведения сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Здание музея и никакие экспонаты не пострадали, в помещении музея было задымление,

– отмечают в заметке.

В ГСЧС добавили, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. Огнем уничтожено было лишь 60 метров электропроводки и поврежден вентиляционный короб.