Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:24. Они оперативно укротили огонь, однако во время тушения обнаружили тело погибшего.
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Трагический случай в Киеве
Согласно сообщениям спасателей, взрыв и пожар произошли на улице Симиренко. Когда сотрудники ГСЧС прибыли на место событий, то установили, что на первом этаже 9-этажного жилого дома произошел взрыв неизвестного предмета, что повлекло пожар. Огонь охватил площадь около 7 квадратных метров.
Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего. Им оказался подросток 2007 года рождения. Также в помещении нашли еще один неизвестный предмет.
Из-за опасности повторного взрыва спасатели эвакуировали 100 жителей дома, отвели их на безопасное расстояние, а на место событий вызвали взрывотехническую службу.
В многоэтажке в Киеве прогремел взрыв / Фото ГСЧС
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