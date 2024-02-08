Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 23:24. Вони оперативно приборкали вогонь, однак під час гасіння виявили тіло загиблого.

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Трагічний випадок у Києві

Згідно з повідомленнями рятувальників, вибух та пожежа сталися на вулиці Симиренка. Коли співробітники ДСНС прибули на місце подій, то встановили, що на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку стався вибух невідомого предмета, що спричинило пожежу. Вогонь охопив площу близько 7 квадратних метрів.

Під час гасіння рятувальники виявило тіло загиблого. Ним виявився підліток 2007 року народження. Також в приміщенні знайшли ще один невідомий предмет.

Через небезпеку повторного вибуху рятувальники евакуювали 100 мешканців будинку, відвели їх на безпечну відстань, а на місце подій викликали вибухотехнічну службу.

У багатоповерхівці в Києві пролунав вибух / Фото ДСНС

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