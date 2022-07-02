Включаются в строительство центра реабилитации, – Садовый о приезде мэра польского Вроцлава

Сегодня, 2 июля 2022 года, во Львов приехал мэр Вроцлава Яцек Сутрик. Польский город будет помогать строить Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" для военных.

А также для тех людей, которые получили травмы в результате вооруженной агрессии России. Об этом 24 каналу сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Мэр Вроцлава также включается в систему построения реабилитационного центра Unbroken,

– сказал Садовый.

По его словам, сегодня также проговаривали, что совет города Вроцлава также присоединится к совместному наполнению фонда для этого центра.

"Сейчас мы должны собрать около 77 миллионов. Также немецкий город Фрайбург выделит 1 миллион евро на нашу систему реабилитации. И власти Вроцлава также принимают подобное решение. Только вместе к победе!", – сказал городской голова Львова.

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Это должен быть один из самых больших в Европе реабилитационных центров. По замыслу там ежегодно будут помогать 50 тысячам украинцев.

Проект организуют совместно с Министерством здравоохранения.

Реабилитационный центр будет, прежде всего, ориентирован на помощь военным и гражданским украинцам, которые получили как физические, так и психологические травмы в результате войны России против Украины.

Впрочем, также услугами реабилитации смогут воспользоваться пациенты, нуждающиеся в лечении других травм и болезней.

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