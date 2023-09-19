Во Львове после атаки дронами перекрыли движение транспорта по 2 улицам

Россияне в ночь на 19 сентября атаковали Львов "Шахедами". Известно, что после ударов дронами-камикадзе движение транспорта на двух улицах было перекрыто.

Ближе к утру русские военные атаковали Львов дронами-камикадзе. Известно, что в результате обстрела вспыхнул промышленный склад. Также перекрыто движение на одной из улиц города.

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Призывают обходить участок дороги

По состоянию на 09:10 корреспонденты "Суспильного" сообщили, что все троллейбусы и трамваи во Львове поехали в обычном режиме.

Внимание! Движение транспорта по улице Городоцкой от перекрестка с улицы Патона к кольцу в обе стороны перекрыта,

– говорится в сообщении Львовского городского совета.

Говорят, там работает специальная техника и все соответствующие службы. Жителей призывают по возможности обходить этот участок дороги.

В городском совете отметили, что в результате перекрытия улицы Городоцкой троллейбус №27 временно курсирует по маршруту троллейбуса №32. Он едет от Университета на улицу Суботовскую.

Обратим внимание, что воздушная тревога во Львовской области раздалась в 03:43. Тогда жителей сообщали о том, что на регион летят "Шахеды". В ОВА призвали не игнорировать сирены.

Уже в 04:18 глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей областного центра перейти к укрытиям. Через какие-то 10 минут он написал, что на Львовщине слышали звуки взрывов. Это работала ПВО. В то же время, он предупредил, что возможна угроза новых атак.

"В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина" – призвал Козицкий в 04:35.

Во Львове в течение несколько часов, пока была атака "Шахедами", раздалось несколько взрывов. Городской голова отмечал, что это были звуки ПВО. В то же время он отметил, что в результате удара вспыхнул пожар. По словам Андрея Садового, на промышленном складе зафиксировали возгорание. На место отправились все необходимые службы.

Сначала сообщали о пострадавшей. Затем данные актуализировали. Пострадал в результате атаки "Шахедами" один человек. Из-под завалов на складе достали 26-летнего парня. У него открытый перелом конечности. По словам Андрея Садового, его уже доставили в больницу и оказывают необходимую помощь.