Во Львове построят модульные дома для беременных женщин

Красный Крест Украины выделит 26 миллионов гривен на жилье для более 100 беременных женщин-переселенок во Львове. Деньги пойдут на строительство двух двухэтажных модульных домиков общей площадью 1300 квадратных метров.

Об этом сообщили журналистам 24 канала на прессбрифинге по поводу деятельности Красного Креста Украины в условиях войны.

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Приют для беременных

Сейчас профинансирован первый этап – 7,9 миллиона гривен. По словам генерального директора Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максима Доценко, сейчас ведутся переговоры с другими областными государственными администрациями о строительстве модульных городков для ВПЛ.

Это будет несколько областей, где есть наибольшая потребность в установлении модульных городков, для размещения около 2 – 3 тысяч ВПЛ,

– подчеркнул он.

Правительство приняло наработанное Минсоцполитики решение, согласно которому Минсоцполитики вместе с Миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины внедрят дополнительные программы денежных выплат для наиболее уязвимых групп из числа внутренне перемещенных лиц.

В Киеве прошел прессбрифинг по деятельности Красного Креста Украины в условиях войны / Фото 24 канала, Валентини Полищук

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В рамках дополнительных программ, которые уже согласовали с международными партнерами, дополнительные денежные выплаты должны получить 1,7 миллиона человек.

Напомним, что получить статус ВПЛ онлайн могут украинцы, вынужденно эвакуировавшиеся из регионов, где происходят активные боевые действия, в более безопасные места Украины. После этого они могут подать заявку на ежемесячную выплату.

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