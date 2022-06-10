Во Львове презентовали проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые"

10 июня во Львове прошел Форум доноров. На нем представили проект Национального центра реабилитации "Несокрушимые".

Его представил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также во время мероприятия медики рассказали об особенностях работы нового центра.

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Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые": что нужно знать

Реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. Он будет включать мощную физическую, психологическую и психосоциальную реабилитацию. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы, здесь их и будут производить.

С каждым днем людей, нуждающихся в длительной реабилитации в Украине, становится больше. Такие реабилитационные центры уже нужны стране, и мы не остановимся исключительно на львовском.

– отметил Ляшко.

Планируется, что ежегодно принимать в центре более 50 тысяч пациентов и проводить более 10 тысяч операций. При этом пострадавшим не только будут устанавливать протезы, там их и будут производить.



Виктор Ляшко на Форуме доноров во Львове / Фото Романа Каймана

Генеральный директор Первого медицинского объединения Львова Олег Самчук сообщил, что украинские специалисты уже придумали и в экспериментальном режиме запустили роботизированное протезирование. В частности, изготовили руку-робот, полностью заменяющую конечность. На следующей неделе ее будут устанавливать.

Центру будет помогать Германия

Это важное мероприятие открыл глава Минздрава Германии Карл Лаутербах. Он готов приобщиться к помощи раненым во время войны украинцам. Да, Германия будет помогать людям, получившим тяжелые ожоги и потерявшим конечности.



Визуализация проекта / Фото с сайта будущего реабилитационного центра "Несокрушимые"

Страна будет обеспечивать протезы, а также специалисты будут проводить учения, чтобы украинские врачи могли в будущем сами обслуживать пациентов, нуждающихся в протезировании.

Кроме того, Германия отдельно предлагает помощь в лечении ожогов, поставке медикаментов и в обучении украинских врачей, ведь процесс лечения ожогов сложен и может длиться несколько лет. В настоящее время работать в Украине уже вызвались 200 медиков немецкой ассоциации врачей.

Что говорит Садовый и Козицкий

Мэр Львова Андрей Садовый также присутствовал на презентации и подчеркнул, что Реабилитационный центр "Несокрушимые" не ограничивается строительством одного здания.



Андрей Садовый на Форуме доноров / Фото с телеграммы Андрея Садового

Наша задача – выстроить экосистему. Люди, которые получают здесь помощь, должны где-то жить и комфортно добираться в медучреждение. По этому проекту мы построим трамвайный путь от центра города в больницу.

– сказал Садовый.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также высказался на форуме. Он подчеркнул, что ветераны русско-украинской войны, наши воины и мирные жители достойны того, чтобы получать лучшее лечение. Это им и будет предложено в этом медицинском учреждении.

Кроме того, Козицкий призвал иностранных партнеров и участников форума принять участие в реализации этого проекта.

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мероприятие состоялось на глубине 7 метров. Всего участие в форуме приняли более 200 участников. Удалось собрать около 2 миллионов евро для Национального реабилитационного центра.



Визуализация проекта / Фото с сайта будущего реабилитационного центра "Несокрушимые"