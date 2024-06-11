Жил, словно в музее: во Львове продают бывшую квартиру пособника ФСБ Свистунова

Во Львове выставили на продажу квартиру, в которой до 2014 года проживал российский пропагандист и лидер партии "Русский блок" Александр Свистунов. Весной того же года он сбежал в оккупированный Крым и сейчас находится в официальном розыске.

Нынешняя владелица квартири продает квартиру за 950 тысяч долларов.

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Александр Свистунов 77-летний коллаборационист Александр Свистунов родился во Львове. Он был председателем партии "Русский блок" и руководил "Русским движением Украины". В 2006 – 2014 годах был депутатом Верховной Рады Крыма. В 2014 году выехал в Бахчисарай, где сотрудничал с оккупантами.



По неофициальной информации, одним из основных источников доходов Свистунова, когда он еще проживал во Львове, был конвертационный бизнес. Из-за подозрений в организации фиктивного бизнеса и мошенничестве в 2012-м его даже задерживали сотрудники СБУ.



В январе 2024 года СБУ сообщила Свистунову заочное подозрение за оправдание вооруженной агрессии России и пособничество государству-агрессору. По данным СБУ, именно он помог ФСБ найти и завербовать агента 77-летний коллаборационист Александр Свистунов родился во Львове. Он был председателем партии "Русский блок" и руководил "Русским движением Украины". В 2006 – 2014 годах был депутатом Верховной Рады Крыма. В 2014 году выехал в Бахчисарай, где сотрудничал с оккупантами.По неофициальной информации, одним из основных источников доходов Свистунова, когда он еще проживал во Львове, был конвертационный бизнес. Из-за подозрений в организации фиктивного бизнеса и мошенничестве в 2012-м его даже задерживали сотрудники СБУ.В январе 2024 года СБУ сообщила Свистунову заочное подозрение за оправдание вооруженной агрессии России и пособничество государству-агрессору. По данным СБУ, именно он помог ФСБ найти и завербовать агента Александра Косторного , который в марте 2022 года скорректировал ракетную атаку россиян по Яворовскому полигону.

Как выглядит квартира пропагандиста за почти миллион долларов

Элитная квартира размещена в центре Львова – размером 211 м2 на улице Новаковского и имеет аж 5 комнат и кухню. Сам дом – памятник архитектуры в стиле неоклассицизма начала XX века.

В квартире сделан ремонт по авторскому проекту в стиле барокко. Остается оригинальная итальянская мебель, люстры, предметы декора и встроенная бытовая техника. Есть видеонаблюдение и сигнализация. Подходит как для проживания, так и для бизнеса,

– говорится в объявлении.

На фото можно увидеть, что потолки комнат расписаны рисунками и украшены гипсовой лепниной с позолотой, стены увешаны большими зеркалами, а с потолков свисают массивные хрустальные люстры. Также квартира украшена массивной мебелью в стиле барокко.

Как выглядит бывшая квартира российского пропагандиста: фото с OLX

Что известно о владельцах квартиры

По информации из Государственного реестра прав, с мая 2014 года владелицей упомянутой квартиры является львовянка, ФЛП Галина Дворянин, которая занимается сдачей квартир в аренду.

Сын нынешней владелицы квартиры подтвердил журналистам, что до 2014 года в квартире проживал российский пропагандист Александр Свистунов и этот ремонт в стиле барокко сохранился с тех пор.

Жилье было записано на его дочь, киевлянку Елену Свистунову. Также там была зарегистрирована ОО Александра Свистунова "Русское движение Украины".

По данным YouControl, дочь Александра Свистунова Елена также является соучредителем "21-го кирпичного завода" в Луганске. Она является владелицей квартир в Киеве и Мариуполе, дома на Киевщине, а также квартиры на улице Огиенко в центре Львова. В дополнение, она владеет земельными участками в Киевской области и в Крыму.