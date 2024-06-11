Теперішня власниця квартири продає помешкання за 950 тисяч доларів.

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Олександр Свістунов 77-річний колаборант Олександр Свістунов народився у Львові. Він був головою партії "Рускій блок" та керував "Рускім двіженієм України". У 2006 – 2014 роках був депутатом Верховної Ради Криму. У 2014 році виїхав у Бахчисарай, де співпрацював з окупантами.



За неофіційною інформацією, одним з основних джерел доходів Свістунова, коли він ще проживав у Львові, був конвертаційний бізнес. Через підозри в організації фіктивного бізнесу та шахрайстві у 2012-му його навіть затримували працівники СБУ.



У січні 2024 року СБУ повідомила Свістунову заочну підозру за виправдовування збройної агресії Росії та пособництво державі-агресору. За даними СБУ, саме він допоміг ФСБ знайти і завербувати агента 77-річний колаборант Олександр Свістунов народився у Львові. Він був головою партії "Рускій блок" та керував "Рускім двіженієм України". У 2006 – 2014 роках був депутатом Верховної Ради Криму. У 2014 році виїхав у Бахчисарай, де співпрацював з окупантами.За неофіційною інформацією, одним з основних джерел доходів Свістунова, коли він ще проживав у Львові, був конвертаційний бізнес. Через підозри в організації фіктивного бізнесу та шахрайстві у 2012-му його навіть затримували працівники СБУ.У січні 2024 року СБУ повідомила Свістунову заочну підозру за виправдовування збройної агресії Росії та пособництво державі-агресору. За даними СБУ, саме він допоміг ФСБ знайти і завербувати агента Олександра Косторного , який у березні 2022 року скоригував ракетну атаку росіян по Яворівському полігону.

Як виглядає квартира пропагандиста за майже мільйон доларів

Елітна квартира розміщена у центрі Львова – розміром 211 м2 на вулиці Новаківського і має аж 5 кімнат та кухню. Сам будинок – пам’ятка архітектури у стилі неокласицизму початку XX століття.

У квартирі зроблено ремонт за авторським проектом в стилі бароко. Залишаються оригінальні італійські меблі, люстри, предмети декору та вмонтована побутова техніка. Є відеоспостереження та сигналізація. Підходить як для проживання, так і для бізнесу,

– мовиться в оголошенні.

На фото можна побачити, що стелі кімнат розписані малюнками та оздоблені гіпсовою ліпниною з позолотою, стіни обвішані великими дзеркалами, а зі стель звисають масивні кришталеві люстри. Також квартира оздоблена масивними меблями в стилі бароко.

Як виглядає колишня квартира російського пропагандиста: фото з OLX

Що відомо про власників квартири

За інформацією з Державного реєстру речових прав, з травня 2014 року власницею згаданої квартири є львів'янка, ФОП Галина Дворянин, яка займається здачею квартир в оренду.

Син теперішньої власниці квартири підтвердив журналістам, що до 2014 року у квартирі проживав російський пропагандист Олександр Свістунов і цей ремонт в стилі бароко зберігся з того часу.

Житло було записане на його доньку, киянку Олену Свістунову. Також там була зареєстрована ГО Олександра Свістунова "Рускій рух України".

За даними YouControl, донька Олександра Свістунова Олена також є співзасновницею "21-го кірпічного заводу" в Луганську. Вона є власницею квартир в Києві та Маріуполі, будинку на Київщині, а також квартири на вулиці Огієнка в центрі Львова. На додачу, вона володіє земельними ділянками на Київщині та в Криму.