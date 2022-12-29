Во Львове прогремели мощные взрывы во время массированной ракетной атаки

Во время воздушной тревоги во Львове прогремели несколько мощных взрывов. Оставайтесь в укрытиях.

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Во время атаки 29 декабря несколько чрезвычайно мощных взрывов прогремели во Львове. Это подтвердил городской голова.

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Во Львове прогремели взрывы

Об этом в своем телеграме написал мэр Львова Андрей Садовый. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях. Вскоре дополнительной информацией поделился глава ОВА Максим Козицкий. Он поспешил успокоить жителей области. По его словам, работает ПВО.

Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в ЛЮБЫЕ телеграм-чаты и боты!!! Враг внимательно мониторит информпространство. Верьте воинам! Верьте в ВС Украины!

В то же время, пользователи сети сообщают о том, что в части города отсутствует электроэнергия.

Заметим, что телеграм-каналы сообщали о взрывах в Ивано-Франковске. Как отметил городской голова Руслан Марцинкив, соответствующая информация не соответствует действительности.