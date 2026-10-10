Во Львове прогремели взрывы: Россия атакует реактивными дронами

Россия продолжает терроризировать Запад Украины дронами. Утром 10 октября реактивные дроны достигли Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовый.

Что известно об атаке?

По информации местных властей в городе активно работает противовоздушная оборона, сбивающая реактивные БПЛА.Отметим, что Воздушные Силы сообщали о движущихся в регионе беспилотниках.

Реактивный БПЛА на Порт Львов,

– отмечали защитники неба.

Пока официальной информации о возможных последствиях российской атаки, в частности по поводу разрушений или пострадавших, нет. Воздушная тревога в регионе продолжается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, оставайтесь в укрытиях до официального сообщения об отбое и соблюдайте правила безопасности.

Обратите внимание, оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или ударах БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, под российской атакой находятся и другие города на западе Украины. В частности, реактивные беспилотники фиксируют вблизи Луцка, Тернополя и Ивано-Франковска, где раздаются взрывы, а силы противовоздушной обороны работают над отражением воздушной атаки.



