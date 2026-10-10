Во Львове прогремели взрывы: Россия атакует реактивными дронами
Россия продолжает терроризировать Запад Украины дронами. Утром 10 октября реактивные дроны достигли Львовской области.
Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовый.
Что известно об атаке?
По информации местных властей в городе активно работает противовоздушная оборона, сбивающая реактивные БПЛА.Отметим, что Воздушные Силы сообщали о движущихся в регионе беспилотниках.
Реактивный БПЛА на Порт Львов,
– отмечали защитники неба.
Пока официальной информации о возможных последствиях российской атаки, в частности по поводу разрушений или пострадавших, нет. Воздушная тревога в регионе продолжается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, оставайтесь в укрытиях до официального сообщения об отбое и соблюдайте правила безопасности.
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