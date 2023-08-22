Электроэнергии не было в течение 5 минут. Энергетики быстро отремонтировали повреждения и подключили потребителей.

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Отключение произошло из-за срезания дерева

Днем 21 августа было зафиксировано кратковременное отключение защитой высоковольтной линии на Львовщине. Обесточивалась часть города Львова и близлежащих районов, однако уже через 5 минут энергопитание было восстановлено. Как сообщили энергетики, света не стало из-за срезки дерева рядом с линией.

Причина – срезанное неизвестными рядом с проводами линии дерево. Линия продолжает работать,

– говорится в сообщении "Укрэнерго".

В Крыму исчез свет

В понедельник, 21 августа, во временно оккупированном Крыму исчез свет. Местные жители изрядно испугались из-за отсутствия электроэнергии, однако впоследствии так называемый советник главы Крыма Олег Крючков поспешил успокоить россиян – мол, аварию на высоковольтной линии ликвидируют за два часа. Правда, он не рассказал, ни какие населенные пункты сидят без света, ни сколько абонентов не имеют доступа к электричеству.

Местные в телеграм-каналах начали сообщать, что без света осталась Алушта. Там перестали ходить троллейбусы, не работали светофоры, а также возникли проблемы в магазинах, ведь кассиры не могли принять оплату из-за отсутствия света и интернета.

Позже сообщалось, что свет исчез и во временно оккупированном Симферополе.