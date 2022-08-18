Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Организовала преступную схему руководитель одного из райотделов социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

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Чиновнице помогали работники одного из медучреждений. Они выдавали ложные справки.

Детали преступной схемы

"Справки" стоили по 1 300 долларов. Чиновница ЛГС обещала, что медики предоставят для уклоняющихся группу инвалидности. После этого мужчины могли в условиях военного положения уехать за границу.

Чиновницу задержали, когда она успела предоставить подлог для "клиента". Ей сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели обыск у задержанной. Они нашли:

документацию, свидетельствующую об организации преступной схемы;

2 автомобиля стоимостью свыше 75 тысяч долларов;

более 8 миллионов гривен.

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У чиновницы нашли доказательства преступления / Фото СБУ

Нашли ли "получателей услуг"

Правоохранители установили лиц, получивших фейковые справки. По ним отдельно примут решение. В настоящее время идет расследование, чтобы установить всех участников преступной схемы.



Деньги, которые нашли у львовской чиновницы / Фото СБУ

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