Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Организовала преступную схему руководитель одного из райотделов социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.
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Чиновнице помогали работники одного из медучреждений. Они выдавали ложные справки.
Детали преступной схемы
"Справки" стоили по 1 300 долларов. Чиновница ЛГС обещала, что медики предоставят для уклоняющихся группу инвалидности. После этого мужчины могли в условиях военного положения уехать за границу.
Чиновницу задержали, когда она успела предоставить подлог для "клиента". Ей сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители провели обыск у задержанной. Они нашли:
- документацию, свидетельствующую об организации преступной схемы;
- 2 автомобиля стоимостью свыше 75 тысяч долларов;
- более 8 миллионов гривен.
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У чиновницы нашли доказательства преступления / Фото СБУ
Нашли ли "получателей услуг"
Правоохранители установили лиц, получивших фейковые справки. По ним отдельно примут решение. В настоящее время идет расследование, чтобы установить всех участников преступной схемы.
Деньги, которые нашли у львовской чиновницы / Фото СБУ
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