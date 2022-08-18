Про це 18 серпня повідомили у Службі безпеки України. Організувала злочинну схему керівниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

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Чиновниці допомагали працівники однієї з медустанов. Вони видавали неправдиві довідки.

Деталі злочинної схеми

"Довідки" коштували по 1 300 доларів. Чиновниця ЛМР обіцяла, що медики нададуть для ухилянтів групу інвалідності. Після цього чоловіки могли в умовах воєнного стану виїхати за кордон.

Чиновницю затримали, коли вона встигла надати підробки для "клієнта". Їй повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели у затриманої обшуки. Вони знайшли:

документацію, яка свідчить про організацію злочинної схеми;

2 автомобілі вартістю понад 75 тисяч доларів;

понад 8 мільйонів гривень.

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У чиновниці знайшли докази злочину / Фото СБУ

Чи знайшли "отримувачів послуг"

Правоохоронці встановили осіб, які отримали фейкові довідки. Щодо них окремо ухвалять рішення. Наразі триває розслідування, щоб встановити всіх учасників злочинної схеми.



Гроші, які знайшли у львівської чиновниці / Фото СБУ

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