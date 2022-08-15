У понеділок 15 серпня президент України підписав відразу кілька указів. У них йдеться про звільнення голів СБУ у низці областей, а також призначення їхніх наступників.

Читайте також Ще один збитий Ка-52 ворога та цинічний обстріл Салтівки: головне за 173 день війни

Кого звільнили з посади

Відомо, що з посади глави СБУ звільнили:

начальника СБУ у Львівській області Артема Бондаренка;

начальника СБУ у Тернопільській області Юрія Борейчука;

начальника СБУ у Київській області Сергія Заяця.

Відразу ж Володимир Зеленський призначив нового голову СБУ у Київській області. Ним став Артем Бондаренко, котрого зняли з цієї посади у Львівській.