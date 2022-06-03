Во Львове изменили время продажи алкоголя
Продажу любого алкоголя в заведениях питания и супермаркетах во Львове разрешили с пятницы, 3 июня, сообщает 24 канал.
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Согласно распоряжению городского главы Львова, изменено и время продажи алкогольных напитков. Запрет на продажу алкоголя в городе теперь будет действовать с 21:00 до 12:00.
В течение оставшихся суток во Львове можно продавать все виды алкоголя в ресторанах, магазинах и супермаркетах.
Алкоголь запрещено продавать военнослужащим
В то же время в городе продолжает действовать запрет на распитие алкоголя на летних площадках и террасах ресторанов и других заведений.
Также во Львове запрещена продажа алкоголя военнослужащим и работникам правоохранительных органов.
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Что известно о запрете продавать алкоголь во Львове
- С 1 марта во Львове, как и в большинстве городов Украины, полностью запретили продажу алкоголя.
- Но уже со 2 апреля разрешили продажу пива и сухого вина, но с ограничениями. Купить вино или пиво можно было с 12:00 до 20:00.
Российские военные 1 июня обстреляли Львовскую область
Поздно вечером 1 июня вооруженные силы России в очередной раз атаковали Львовскую область. Россияне выпустили ракеты по Стрыйскому району. Сообщалось, что оккупанты попали в транспортную инфраструктуру.
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Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в результате ракетного удара войск агрессора по железной дороге, к сожалению, 5 человек получили ранения. В то же время угрозы их жизни нет.
В Укрзализныце рассказали, что из-за обстрела оккупантов были заблокированы 3 поезда. Всего пришлось задержать сразу 15 поездов. В конце концов все поезда, которые задерживались из-за ракетного удара российских войск, продолжили движение.
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