Во Львове организовали обучение учеников и учителей по обращению с оружием и самозащите

Учеников и учителей во Львове будут учить основ обращения с оружием, а также самозащите. Первый учебный курс был организован на базе школы № 67.

Детали сообщила пресс-служба Львовского городского совета. В будущем соответствующие учения будут организовываться во всех районах Львова.

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Учения будут проводить преподаватели кружка "Центра военно-патриотического воспитания, самозащиты и медицинской помощи". Они будут рассказывать ученикам и учителям правила обращения с оружием.

Кроме того, на практике будут собирать и разбирать автомат и пистолет Макарова. А также будут стрелять из пневматической винтовки и проходить основы самозащиты.

В течение июля практикумы-семинары будут проходить в Железнодорожном районе. В общей сложности к занятиям планируют приобщить около 130 человек.

Учить учеников и педагогов львовских школ правилам обращения с оружием и самозащиты мы решили не дожидаясь первого сентября. Проводят его руководители кружков вне школы. Согласно этой программе, каждый месяц обучение старшеклассников и педагогов будем проводить в другом районе города,

– говорится в сообщении.

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