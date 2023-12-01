Во Львове установили главную елку города: как выглядит красавица

Во Львове возле Оперного театра установили главную елку города. Ее торжественно засветят 5 декабря, в канун Дня святого Николая.

К слову, елку подарил городу Иосиф и Галина Афанасий. Дерево росло на их собственном дворе в Белогорще, но оно стало слишком большим.

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Как выглядит главная елка города

Елка росла во дворе Иосифа и Галины Панас в течение 20 лет. Мужчина рассказал, что привез саженец из Карпат и посадил на собственном дворе. Он также поделился, что елку поливали вместе с цветами и особенно не ухаживали.

За 20 лет дерево выросло в высоту 4 метров. Иосиф и Анна признались, что елка уже начала мешать и соседям. Особенно хозяевам было страшно, когда начинался мощный ветер. Поэтому супруги решили подарить елку городу, чтобы порадовать украинцев.

Господин Иосиф рассказал, почему решил подарить елку: смотрите видео

К слову, на украшения для елки не будут тратить средства. Ее "наденут" у гирлянды, которые закупили еще в 2018 году. На верхушку вместо звезды планируют установить противотанкового "ежа", сделанного в прошлом году из старых трамвайных рельсов на предприятии "Львовэлектротранс". Во Львовском городском совете также отметили, что в случае отключения электроэнергии на проспекте Свободы елку отдельно подсвечивать не будут.

Торжественно засветить елку планируют 5 декабря.

Елку установили бесплатно

Кроме того, из бюджета города не потратили средств на елку, установили дерево также бесплатно. Заместитель директора коммунального предприятия "Зеленый Львов" Андрей Шульский рассказал, что кран для установки дерева предприниматели предоставили бесплатно, а коммунальщики и так не берут средств за свою работу.

Город не потратил ни копейки,

– подчеркнул Шульский.

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Как во Львове устанавливали елку: смотрите видео