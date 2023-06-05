Они ждали своих хозяев: во Львове усыпили собак в ЛКП "Лев", за дело взялась полиция
Источник:Львовский городской совет
В социальных сетях набрал обороты новый скандал, произошедший в ветеринарной клинике ЛПК "Лев". Зоозащитники сообщили, что работники этого заведения сделали эвтаназию 2 совершенно здоровым собакам.
Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства преступления. Во Львовском городском совете решили провести собственное служебное расследование.
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Что известно о скандале с эвтаназией собак во Львове
Зоозащитница Андриана Байло в своем фейсбуке сообщила, что 2 собаки усыпили в пятницу 2 июня. По ее словам, собаки не имели каких-либо болезней, а также не были крайне агрессивными.
Показаний к эвтаназии не было, что нам подтвердил кинолог предприятия и сказал, что никакой рекомендации для умерщвления этих собак не подписывал,
– отметила активистка.
Одна из собак, которую усыпали во Львове / Фото Андрианы Байло
Она также отметила, что белая собака была в ЛКП "Лев" с июня 2022 года и ее планировали забрать в приют "Милосердие". А черный находился в медицинском заведении с конца декабря, ожидая своих хозяев. Собак звали Маван и Хью.
Собаке сделали эвтаназию в ЛПК "Лев" / Фото Андрианы Байло
Зоозащитница также сказала, что руководитель предприятия и главврач отказались приехать, чтобы дать какие-то объяснения, даже по просьбе полиции. Она также отметила, что ветеринары и работники не знают, как это произошло, и были шокированы этой ситуацией.
Затем Байло вызвала полицию и написала заявление по факту эвтаназии животных. Представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская подчеркнула, что тела собак изъяли, а следователи устанавливают, кто именно дал указание усыпить животных и кто ее выполнил.
"Открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. Начали досудебное расследование. Назначили экспертизу", – заверила она.
Пока в ЛКП "Лев" этот скандал с эвтаназией собак – не комментируют.
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На эту ситуацию отреагировал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. Он заявил, что львовская мэрия начала служебное расследование и временно отстранила руководительницу ЛКП "Лев" Елену Иващенко от должности.
Я попрошу, чтобы мы больше не применяли такие методы. Люди на это реагируют очень болезненно, у меня у самого есть собака, и я тоже не понял эту ситуацию,
– сказал заместитель.
Он также добавил, что если есть медицинские показания для того, чтобы усыпить животное, они должны быть согласованы и проговорены со всеми соответствующими органами и хозяевами животных. В заключение он добавил, что из этой ситуации нужно сделать выводы и сделать все, чтобы такого больше не происходило.
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