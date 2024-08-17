Во Львове в детском развлекательном центре взорвалась термоколба: есть пострадавшие
Источник:Leoland
Во Львове в спортивно-образовательном центре развлечений Leoland взорвалась термоколба. Травмировались трое детей и один взрослый.
Инцидент произошел 17 августа на открытии новой станции в городе профессий Kidlandia.
Смотрите также Сделку заключили в больничном кафе: во Львове хирурга оштрафовали за взятку от уклониста
Что случилось
В администрации центра сообщили, что во время происшествия треснула и разлетелась вдребезги термоколба, которая была частью реквизита.
Пострадали трое детей, которые стояли рядом, а также приглашенный аниматор, который держал колбу в руках.
На место вызвали бригаду неотложной помощи, которая немедленно доставила пострадавших в больницу. Дирекция нашего комплекса все время была рядом с ними, чтобы помочь при необходимости,
– сообщили в Leoland.
Сообщается, что в больнице пострадавшим диагностировали легкие телесные повреждения. Медики оказали пострадавшим помощь и отпустили домой.
В администрации добавили, что сейчас тщательно выясняют причины этого инцидента и проверяют видео с камер наблюдения.
Мы осознаем, насколько важно, чтобы LEOLAND – место, куда приходят дети, было максимально безопасным. Постоянно используем только исправный реквизит, заботимся о надежности станций, обучаем команду,
– сказали в Leoland.
Детали проверки обещают предоставить позже.