Во Львове в детском развлекательном центре взорвалась термоколба: есть пострадавшие

Во Львове в спортивно-образовательном центре развлечений Leoland взорвалась термоколба. Травмировались трое детей и один взрослый.

Инцидент произошел 17 августа на открытии новой станции в городе профессий Kidlandia.

Смотрите также Сделку заключили в больничном кафе: во Львове хирурга оштрафовали за взятку от уклониста

Что случилось

В администрации центра сообщили, что во время происшествия треснула и разлетелась вдребезги термоколба, которая была частью реквизита.

Пострадали трое детей, которые стояли рядом, а также приглашенный аниматор, который держал колбу в руках.

На место вызвали бригаду неотложной помощи, которая немедленно доставила пострадавших в больницу. Дирекция нашего комплекса все время была рядом с ними, чтобы помочь при необходимости,

– сообщили в Leoland.

Сообщается, что в больнице пострадавшим диагностировали легкие телесные повреждения. Медики оказали пострадавшим помощь и отпустили домой.

В администрации добавили, что сейчас тщательно выясняют причины этого инцидента и проверяют видео с камер наблюдения.

Мы осознаем, насколько важно, чтобы LEOLAND – место, куда приходят дети, было максимально безопасным. Постоянно используем только исправный реквизит, заботимся о надежности станций, обучаем команду,

– сказали в Leoland.

Детали проверки обещают предоставить позже.



