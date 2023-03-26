На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения города. Оператор котельной получил травму руки.

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Детали инцидента

Взрыв на первом этаже кирпичного двухэтажного здания котельни, к счастью, не обусловил пожар.

В результате инцидента поврежден отопительный котел и насос дымоудаления. Кроме того, взрывная волна повредила оконные стекла.

Во Львове взорвался котел / Фото ГСЧС Львова, Игорь Зинкевич

69-летний оператор котельни получил травму руки, однако от госпитализации отказался.

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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