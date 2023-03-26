На місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи міста. Оператор котельні отримав травму руки.

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Деталі інциденту

Вибух на першому поверсі цегляної двоповерхової будівлі котельні, на щастя, не зумовив пожежі.

У результаті інциденту пошкоджено опалювальний котел та насос димовидалення. Крім того, вибухова хвиля пошкодила шибки вікон.

У Львові вибухнув котел / Фото ДСНС Львова, Ігор Зінкевич

69-річний оператор котельні отримав травму руки, однак від госпіталізації відмовився.

Наразі правоохоронні органи з'ясовують причини та обставини події.

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