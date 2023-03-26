На місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи міста. Оператор котельні отримав травму руки.
Читайте також Снайдер зустрівся із Садовим: відомий історик посадив дерево у центрі Львова
Деталі інциденту
Вибух на першому поверсі цегляної двоповерхової будівлі котельні, на щастя, не зумовив пожежі.
У результаті інциденту пошкоджено опалювальний котел та насос димовидалення. Крім того, вибухова хвиля пошкодила шибки вікон.
У Львові вибухнув котел / Фото ДСНС Львова, Ігор Зінкевич
69-річний оператор котельні отримав травму руки, однак від госпіталізації відмовився.
Наразі правоохоронні органи з'ясовують причини та обставини події.
У Кропивницькому вибухнув газовий котел: подробиці
- 23 березня у Кропивницькому під час повітряної тривоги прогримів вибух. На місці події працювали відповідні служби.
- Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що вибух, який чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2.
- Зауважимо, що про звуки вибуху в ОВА повідомили о 09:37. За даними "Суспільного" він стався близько 09:20. Тривогу на Кіровоградщині оголосили о 09:08.
- Внаслідок вибуху газу постраждав один чоловік – власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню.
- Речниця обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак додала, що двоє людей врятовано.
- У результаті інциденту зруйновано балкон, міжкімнатні перегородки, пошкоджені двері сусідніх квартир. Пошкодженнь опорних конструкцій немає.