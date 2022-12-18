Во Львове официально "зажгли" елку: фото новогодней красавицы

В канун Дня Николая во Львове официально "зажгли" праздничную елку. Разместили красавицу на традиционном месте – напротив Оперного театра.

Елку городу передало предприятие "Рассвет". В городском совете сообщали, что его планировали срезать. Дерево росло на теплотрассе, поэтому его корни уничтожали сети. 24 канал.

Раньше Праздник для детей, у которых и так украли детство: во Львове установили главную елку

Экономная гирлянда

В этом году высота елки – всего 14 метров. Раньше устанавливали более высокие деревья. Украсили новогоднее дерево в прошлогоднюю иллюминацию, существенно снизив количество освещения.



Львовская елка / Фото 24 канала

Освещение дерева потребляет 1 кВт в час, его будут включать с 17:00 до 22:00. Это очень мало, поскольку электрочайник потребляет в 1 раз от 1,7 до 2,5 кВт, а стиральная машинка – 1.8-2.3 кВт.

В случае отключения электроэнергии на проспекте Свободы елку отдельно подсвечивать не будут.

Особая верхушка

Львовскую красавицу украсила особая верхушка. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что это – стилизованный противотанковый еж, сделанный на "Львовэлектротранс". Вес украшения № – 1,3 килограмма, размер – 1,2 метра.



Особая верхушка на елке / Фото Андрея Садового

Садовый напомнил, что город не потратил никаких средств на установку елки. Все было исключительно силами работников коммунальных предприятий, решивших сделать такой подарок для детей.

Напомним, традиционной рождественской ярмарки и праздничных мероприятий во Львове не будет. Несмотря на это, уже 18 декабря полюбоваться елкой пришли многие.



Во Львове зажгли елку / Фото ТСН