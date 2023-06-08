Львовянку обвинили в нетрезвом вождении: она доказала, что пила сироп от кашля

Во Львове суд закрыл производство по женщине, которую патрульные остановили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Она доказала, что была за рулем под действием сиропа от кашля.

Шевченковский районный суд Львова не увидел в действиях женщины правонарушения, которую патрульные остановили в состоянии алкогольного опьянения. Она смогла доказать, что была за рулем под действием сиропа от кашля, в состав которого входит спирт.

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Что известно об инциденте

14 января 2023 во Львове патрульные остановили автомобиль Range Rover на улице Липинского, 50. По данным патрульных, водитель была в состоянии алкогольного опьянения и это подтвердил драгер-тест. Поэтому на нарушительницу составили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.

В суде женщина свою вину полностью отрицала и утверждала, что в тот день не употребляла алкоголь. Она также показала назначение врача, в котором он ей выписал лекарство от кашля, содержащее этанол. Также в назначении был указан диагноз – "острый бронхит".

Против женщины открыто не одно дело за вождение в нетрезвом состоянии

Врач назначил 2 сиропа от кашля известной марки. В одном из них содержится 20% этанола, а во втором – 3,85% этанола.

После употребления спиртосодержащих лекарств управлять автомобилем не возбраняется. Судья Шевченковского райсуда Олег Ковальчук согласился, что водитель не находилась в состоянии опьянения и не увидел в ее действиях правонарушения и закрыл дело. Однако это постановление еще можно обжаловать в апелляции.

Но интересно, что против этой женщины открыто еще одно дело из-за управления в состоянии опьянения. Второе дело рассматривает Пустомытовский районный суд Львовской области.