Сторона защиты Вороновой будет оспаривать решение о домашнем аресте. Об этом стало известно из зала суда, информирует 24 Канал.

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Воронову отправили под домашний арест

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для блогера Инны Вороновой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В то же время адвокаты Вороновой заявили, что сторона защиты будет оспаривать решение суда. На это у них 5 дней.



Воронову отправили под домашний арест / фото из соцсетей

Кроме Вороновой, суд вынес приговор блогеру Дарье Семенченко. Ее также отправили под круглосуточный домашний арест.



Суд вынес приговор блогеру Дарье Семенченко / фото из соцсетей

Отметим, что прокуратура подозревает блогеров в распространении информации о перемещении или расположении ВСУ в условиях военного положения.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемым блогерам запрещено покидать место жительства до 31 июля 2023 года.

В настоящее время уголовное производство расследуется. Блогерам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Что этому предшествовало