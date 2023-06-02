Сторона защиты Вороновой будет оспаривать решение о домашнем аресте. Об этом стало известно из зала суда, информирует 24 Канал.
Обратите внимание СБУ взялась за блогеров, показывающих работу ПВО: среди них – певица Воронова
Воронову отправили под домашний арест
Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для блогера Инны Вороновой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В то же время адвокаты Вороновой заявили, что сторона защиты будет оспаривать решение суда. На это у них 5 дней.
Воронову отправили под домашний арест / фото из соцсетей
Кроме Вороновой, суд вынес приговор блогеру Дарье Семенченко. Ее также отправили под круглосуточный домашний арест.
Суд вынес приговор блогеру Дарье Семенченко / фото из соцсетей
Отметим, что прокуратура подозревает блогеров в распространении информации о перемещении или расположении ВСУ в условиях военного положения.
В прокуратуре уточнили, что подозреваемым блогерам запрещено покидать место жительства до 31 июля 2023 года.
В настоящее время уголовное производство расследуется. Блогерам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Что этому предшествовало
- 31 мая сотрудники СБУ посетили певицу и блогера Инну Воронову. Ей и другим блогерам вручили подозрение.
- Ранее Воронова выложила на своей странице в инстаграм видео работы ПВО. В соцсетях после этого на певицу обрушилась волна хейта, а СБУ провела с ней воспитательные беседы.
- После этого СБУ сообщила о подозрении четырём блогерам, "засветившим" работу ПВО во время российского удара по Киеву 16 мая. Среди них – Инна Воронова.
- Отметим, что Инна Воронова – жена скандального Юрия Чернецкого, подозреваемого в сбыте наркотиков на около 5 тысяч долларов. Мужчина находится в СИЗО.
- Ранее Инна объявляла сбор средств и просила подписчиков сбросить ей деньги, чтобы Чернецкий смог выйти под залог. Для этого потребовалось 4 миллиона гривен. Однако деньги не собрали.