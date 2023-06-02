Сторона захисту Воронової оскаржуватиме рішення про домашній арешт. Про це стало відомо із зали суду, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу СБУ взялася за блогерів, які показували роботу ППО: серед них – співачка Воронова

Воронову відправили під домашній арешт

Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора про обрання для блогерки Інни Воронової запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас адвокати Воронової заявили, що сторона захисту оскаржуватиме рішення суду. На це в них є 5 днів.



Воронову відправили під домашній арешт / фото із соцмереж

Окрім Воронової, суд ухвалив вирок блогерці Дар’ї Семенченко. Її також відправили під цілодобовий домашній арешт.



Суд ухвалив вирок блогерці Дар’ї Семенченко / фото із соцмереж

Зазначимо, що прокуратура підозрює блогерок у поширенні інформації про переміщення або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Що цьому передувало