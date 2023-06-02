Сторона захисту Воронової оскаржуватиме рішення про домашній арешт. Про це стало відомо із зали суду, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу СБУ взялася за блогерів, які показували роботу ППО: серед них – співачка Воронова
Воронову відправили під домашній арешт
Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора про обрання для блогерки Інни Воронової запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Водночас адвокати Воронової заявили, що сторона захисту оскаржуватиме рішення суду. На це в них є 5 днів.
Воронову відправили під домашній арешт / фото із соцмереж
Окрім Воронової, суд ухвалив вирок блогерці Дар’ї Семенченко. Її також відправили під цілодобовий домашній арешт.
Суд ухвалив вирок блогерці Дар’ї Семенченко / фото із соцмереж
Зазначимо, що прокуратура підозрює блогерок у поширенні інформації про переміщення або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.
Що цьому передувало
- 31 травня співробітники СБУ завітали до співачки та блогерки Інни Воронової. Їй та іншим блогерам вручили підозру.
- Раніше Воронова виклала у своїй сторінці в інстаграм відео роботи ППО. У соцмережах після цього на співачку обвалилась хвиля хейту, а СБУ провела з нею виховні бесіди.
- Після цього СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які "засвітили" роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня. Серед них – Інна Воронова.
- Зауважимо, що Інна Воронова – дружина скандального Юрія Чернецького, якого підозрюють у збуті наркотиків на близько 5 тисяч доларів. Чоловік перебуває в СІЗО.
- Раніше Інна оголошувала збір коштів і просила підписників скинути їй гроші, аби Чернецький зміг вийти під заставу. Для цього було потрібно 4 мільйони гривень. Однак гроші не назбирали.