Во Львове значительно вырос тариф на услуги по эвакуации транспорта

Во Львове решили поднять тарифы на услуги по эвакуации транспорта на штрафплощадки. Новые тарифы будут действовать с сегодняшнего дня, 9 июня.

Во Львове втрое вырос тариф по эвакуации транспорта

Теперь минимальная стоимость эвакуации составляет 2234 гривен. В пресс-службе Львовского городского совета добавили, что накануне исполнительный комитет ЛГС пересмотрел тарифы на фоне стремительного удорожания горючего.

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Предыдущий тариф в размере 720 гривен был утвержден еще в конце 2013 при стоимости топлива около 10 гривен за литр. Сегодня горючее стоит в среднем 58 гривен и услуги по эвакуации являются убыточными,

​– заявил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Он подчеркнул, что необходимость в пересмотре тарифов требовалась для того, чтобы качественно обслуживать подвижной состав эвакуаторов и эвакуировать транспортные средства с мест, где они существенно препятствуют дорожному движению.

По данным мэрии, ежедневно в городе на штрафплощадки эвакуируют более 20 автомобилей, которые создают существенные препятствия для движения транспорта.

Во Львове переименуют "российские" улицы: уже запустили голосование за новые названия

С полномасштабным вторжением России в Украину, наше государство решило избавиться от всего российского, в частности, говорится и о названиях улиц. Многие из них названы в честь русских писателей, ученых, культурных деятелей и т.д. Такое решение принял и Львов .

В первый блок улиц города, которые хотят переименовать, попали 14 наименований:

Карла Брюллова;

Александра Герцена;

Михаила Глинки;

Дагестанская;

Василия Жуковского;

Петра Козланюка;

Владимира Короленко;

Николая Некрасова;

Ивана Сеченова;

Льва Толстого;

Антона Чехова;

Чувашская;

Николая Скрипника;

Николая Кибальчича

Жителей Львова призывают активно участвовать в голосовании по новым названиям этих улиц. Предложение к каждой улице, которая получит больше голосов, сразу получит один голос, который примет во внимание рабочая группа, когда будет утверждать новое название улицы. Финальное решение будут принимать депутаты на сессии Львовского горсовета.

Среди возможных новых названий предлагают как выдающихся местных деятелей, так и из других городов. Также есть топонимы, связанные с русско-украинской войной. В частности, есть предложения назвать улицы Чернобаевской, Херсонской, Мариупольской, Героев Мариуполя.

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