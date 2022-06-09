У Львові втричі зріс тариф з евакуації транспорту

Тепер мінімальна вартість евакуації складає 2 234 гривень. У пресслужбі Львівської міської ради додали, що напередодні виконавчий комітет ЛМР переглянув тарифи на тлі стрімкого здорожчання пального.

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Попередній тариф у розмірі 720 гривень був затверджений ще наприкінці 2013 року при вартості пального близько 10 гривень за літр. Сьогодні пальне коштує в середньому 58 гривень і послуги з евакуації є збитковими,

​– заявив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Він підкреслив, що необхідність у перегляненні тарифів була потрібна для того, аби якісно обслуговувати рухомий склад евакуаторів та евакуйовувати транспортні засоби з місць, де вони суттєво перешкоджають дорожньому рухові.

За даними мерії, щодня в місті на штрафмайданчики евакуйовують понад 20 авто, які створюють суттєві перешкоди для руху транспорту.

У Львові перейменують "російські" вулиці: вже запустили голосування за нові назви

З повномасштабним вторгненням Росії в Україну, наша держава вирішила позбутися від всього російського, зокрема, мовиться і про назви вулиць. Чимало з них названі на честь російських письмеників, науковців, культурних діячів тощо. Таке рішення прийняв і Львів.

До першого блоку вулиць міста, які хочуть перейменувати, потрапили 14 найменувань:

Карла Брюллова;

Олександра Герцена;

Михайла Глінки;

Дагестанська;

Василя Жуковського;

Петра Козланюка;

Володимира Короленка;

Миколи Некрасова;

Івана Сєченова;

Льва Толстого;

Антона Чехова;

Чуваська;

Миколи Скрипника;

Миколи Кибальчича

Мешканців Львова закликають брати активну участь в голосуванні щодо нових назв цих вулиць. Пропозиція до кожної вулиці, яка отримає найбільше голосів, одразу отримає один голос, який візьме до уваги робоча група, коли затверджуватиме нову назву вулиці. Фінальне рішення ухвалюватимуть депутати на сесії Львівської міськради.

Серед можливих нових назв пропонують як і видатних місцевих діячів, так і з інших міст. Також є топоніми, що пов'язані з російсько-українською війною. Зокрема, є пропозиції назвати вулиці Чорнобаївською, Херсонською, Маріупольською, Героїв Маріуполя.