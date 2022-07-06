Снова грозы и град: во Львовской области объявили штормовое предупреждение

6 июля 2022 , 14:05
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Источник:

Львовский гидрометцентр

Первый уровень опасности объявили во Львовской области 6 июля. Грозы и град прогнозируют как в городе, так и в области.

Погоду во Львовской области будет определять атмосферный фронт с запада. Об этом сообщает местный гидрометцентр.

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Прогноз погоды на 6 июля

Во Львове облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Днем может выпасть град.

Ветер – юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 22 до 24 градусов тепла.

Во Львовской области погода почти не отличается. Днем возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура днем будет чуть ниже 19 – 24 градусов тепла.

Погода 7 – 10 июля

7 июля синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять 9 – 14 градусов, а днем 21 – 26 градусов тепла.

Облачно с прояснениями будет 8 июля. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 9 до 14, а днем 19 – 24 градуса тепла.

9 июля тоже будет облачно с прояснениями. Временами прогнозируют дожди, ночью местами значительные. Ветер – западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет 10 – 15 градусов, днем 15 – 20 градусов тепла.

10 июля прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью могут выпасть кратковременные дожди, грозы. Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет 7 – 12 градусов, а днем 18 – 23 градусов тепла.

Температура воздуха в городах Украины 6 июля

  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +22...+24
  • Ивано-Франковск – +22...+24
  • Тернополь – +23...+25
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +24...+26
  • Луцк – +22...+24
  • Ровно – +23...+25
  • Житомир – +29...+31
  • Винница – +31...+33
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +32...+34
  • Херсон – +32...+34
  • Симферополь – +31...+33
  • Кропивницкий – +32...+34
  • Черкассы – +31...+33
  • Чернигов – +31...+33
  • Сумы – +31...+33
  • Полтава – +31...+33
  • Днепр – +32...+34
  • Запорожье – +31...+33
  • Донецк – +30...+32
  • Луганск – +29...+31
  • Харьков – +30...+32
  • Киев – +31...+33

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Автор: Марта Кушка