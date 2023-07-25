За это правонарушение суд назначил подполковнику штраф. Его размер достигает немного больше 3 тысяч гривен.

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Исключил из учета без оснований

Такое решение суд вынес 20 июля 2023 года. Согласно ему подполковник, будучи на руководящей должности, по одной схеме исключил из военного учета 40 человек. Сделал он это, как указано в постановлении суда, в течение 2022 года.

По данным правоохранителей, подполковник в личных делах и военных билетах офицеров запаса ставил отметки об исключении их из военного учета. Однако делал это без оформления военнообязанными свидетельств о болезни, чем превысил свои служебные полномочия.

[Это] в свою очередь привело к безосновательному исключению из военно учета по состоянию здоровья указанных офицеров запаса и предоставило последним право беспрепятственного выезда за границу,

– говорится в постановлении суда.

Оштрафовали более чем на 3 тысячи гривен

Следовательно, за нарушение части 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" на подполковника составили протоколы. Сам же обвиняемый свою вину в суде признал, однако не захотел давать дополнительных объяснений.

Дело рассмотрела судья Орислава Семенишин, которая постановила оштрафовать военного на 185 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это в свою очередь составляет 3145 гривен.

Однако отметим, что согласно части 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях, превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода влечет наложение штрафа от 1 до 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также в приговоре отмечено, что на это постановление еще может быть подана апелляция.