За це правопорушення суд призначив підполковнику штраф. Його розмір сягає трішки більше ніж 3 тисячі гривень.

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Виключив з обліку без підстав

Таку постанову суд виніс 20 липня 2023 року. Згідно з нею підполковник, перебуваючи на керівній посаді, за однією схемою виключив з військового обліку 40 осіб. Зробив же він це, як вказано у постанові суду, протягом 2022 року.

За даними правоохоронців, підполковник в особових справах та військових квитках офіцерів запасу ставив відмітки про виключення їх з військового обліку. Однак робив це без оформлення військовозобов'язаними свідоцтв про хворобу, чим перевищив свої службові повноваження.

[Це] в свою чергу призвело до безпідставного виключення з військово обліку за станом здоров`я вказаних офіцерів запасу та надало останнім право безперешкодного виїзду за кордон,

– йдеться у постанові суду.

Оштрафували на понад 3 тисячі гривень

Відтак за порушення частини 2 статті 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень" на підполковника склали протоколи. Сам же обвинувачений свою провину у суді визнав, однак не захотів надавати додаткові пояснення.

Справу розглянула суддя Орислава Семенишин, яка постановила оштрафувати військового на 185 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це своєю чергою становить 3145 гривень.

Однак зазначимо, що згідно з частиною 2 статті 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду тягнуть за собою накладення штрафу від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також у вироку зазначено, що на цю постанову ще може бути подана апеляція.