Шопка появилась в Государственном историко-культурном заповеднике "Нагуевичи" возле литературного музея.

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Что в вертепе делают Бандера и Байден

Рождественский вертеп изображает библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Однако организаторы объяснили, что уникальность украинских шопок заключается в том, что каждая местность вносит в них национальный, региональный элемент.

В рождественских спектаклях религиозная тема пьесы нередко перерастала в светскую. Туда привлекали и реальных персонажей того времени, когда проходил вертеп.

Директор заповедника Богдан Лазорак считает, что следует научиться в современной трактовке показывать свою аутентику и показывать свою внутреннюю силу, несмотря на трудности, которые мы испытываем.

Когда украинцы будут праздновать Рождество

В 2021 году празднование Рождества 25 декабря поддерживали только 26% опрошенных. Однако сейчас "за" почти половина. Согласно опросу "Рейтинга", 44% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают идею переноса Рождества с 7 января на 25 декабря, но против – 31%.

Кроме того, в 2022 году выросло количество тех, кто уже празднует Рождество только 25 декабря – с 4 до 11%.