Шопка з'явилась у Державному історико-культурному заповіднику "Нагуєвичі" біля літературного музею.

До речі Садовий подарував меру Варшави шматок російської ракети: Польща допоможе нам генераторами

Що у вертепі роблять Бандера та Байден

Різдвяний вертеп зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Однак організатори пояснили, унікальність українських шопок полягає у тому, що кожна місцевість вносить у них національний, регіональний елемент.

У різдвяних виставах релігійна тематика п'єси нерідко переростала в світську. Туди залучали і реальних персонажів того часу, коли відбувався вертеп.

Директор заповідника Богдан Лазорак вважає, що слід навчитись в сучасному трактуванні показувати свою автентику й показувати свою внутрішню силу, попри труднощі, які ми переживаємо.

Коли українці святкуватимуть Різдво

У 2021 році святкування Різдва 25 грудня підтримували лише 26% опитаних. Проте зараз "за" майже половина. Відповідно до опитування "Рейтингу", 44% опитаних українців відповіли, що підтримують ідею перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня, але проти – 31 %.

Крім того, у 2022 році зросла кількість тих, хто вже святкує Різдво лише 25 грудня – з 4 до 11%.