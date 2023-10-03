На Львовщине военный выпивший совершил смертельное ДТП: суд определился с наказанием

Во Львовской области суд вынес приговор солдату Ивану Тинышину. Находясь в нетрезвом состоянии, он совершил тяжелое ДТП, во время которого погибли три человека.

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области вынес приговор военному в сентябре 2023 года. Виновник приговорен к 12 годам заключения.

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Что случилось

Авария произошла 1 января 2023 возле села Пидбуж, недалеко от Сходницы. Иван Тинышин управлял автомобилем Ford S-Max в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и влетел в автомобиль ВАЗ-2106.

ВАЗ перевернулся и два пенсионера и 19-летний парень погибли. Еще одна пассажирка ВАЗа получила травмы средней степени тяжести.

В материалах указано, что Иван Тинишин призван на военную службу во время мобилизации и имеет звание солдат. Во время ДТП он был одет в военную форму.

Военный признал свою вину

Во время суда солдат рассказал, что в тот день должен был ехать с военными на полигон. От полномасштабного вторжения у него было два ранения и мужчина жаловался на шум в ушах.

Кроме этого, он заявил, что его левая нога "хорошо не работала", а врачи запретили ему употреблять алкоголь во время реабилитации, потому что лекарство не совместимо со спиртным. Однако Иван Тинишин этим пренебрег, потому что узнал о гибели близкого друга. Вину в совершении ДТП мужчина признал, но не смог объяснить, почему он сел за руль.

Назначая наказание суд учел, что Иван Тинишин является военным, имеет малолетних детей и частично возместил причиненный ущерб потерпевшим. Однако суд отметил, что раскаяние потерпевшего и его служба в ВСУ не могут нивелировать управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Какое наказание назначили Ивану Тинишину

Судья рассмотрел судья Лев Медведик и признал Ивана Тинишина виновным в совершении смертельного ДТП. Он назначил виновнику 12 лет тюрьмы с запретом управлять транспортными средствами 10 лет.

Кроме того, родственники погибших также отсудили у виновника 276 тысяч гривен. Еще более 260 тысяч гривен им должна выплатить страховая компания. Однако следует отметить, что на приговор еще может быть подана апелляция.