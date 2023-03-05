Во многих городах Украины объявляли воздушную тревогу

Утром воздушная тревога раздалась во многих областях Украины. К счастью, обошлось без ракетных ударов.

Воздушные тревоги начали распространяться по ряду областей Украины в 08:15. Пока почти половина нашей страны под угрозой возможного удара. По состоянию на 08:49 были отбои. Будьте осторожны, покидая укрытие.

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В каких областях была тревога

Донецкая (с 06:46);

Запорожская (08:15);

Полтавская (08:15);

Днепропетровская (08:15);

Херсонская (08:15);

Николаевская (08:15);

Черкасская (08:15);

Кировоградская (08:15);

Харьковская (08:15);

Сумская (08:17).



Карта воздушных тревог на 08:20 / Скриншот

По состоянию на 08:25 с мониторинговых каналовобъявления воздушной тревоги в ряде областей. Как бы там ни было, призываем вас не игнорировать сирены. Враг чрезвычайно коварен и может нанести удар в любой момент. Поэтому находитесь в укрытиях, пока не будет отбоя.

Накануне в Воздушных силах подсчитали, сколько ракетных ударов оккупанты наносят по Украине каждый день. Поразительной статистикой поделился спикер Юрий Игнат.

Бьют десятками ракет каждый день

Российские военные имеют не столь много крылатых ракет, поэтому используют их реже. Чего не скажешь о ракетах типа С-300. Их у захватчиков тысячи. Так что на ежедневной основе они выпускают по 30 – 40 таких снарядов.

В то же время не стоит забывать, что оккупанты используют стратегическую авиацию. Она передвигается по всей России на дальний восток. Кроме того, в небо поднимают тактическую авиацию. И хотя воздушные суда рассредоточены, это не мешает нанести ими удары.

Ракетный террор не исчезнет

У россиян, хоть и иссякают ракеты, они успевают выпускать новые. По словам военного эксперта Петра Черника, оккупанты поставили на конвейер процесс производства новых ракет.

Речь идет о Х-101 и 3М14 "Калибр". Их ежемесячно могут производить более 40 штук. Поэтому за 3 – 4 месяца оккупанты могут накопить еще 120 таких ракет. К этому следует добавить старые ракеты, имеющиеся у врага.

По мнению Черника, следует ожидать большой залп ракет по Украине. В то же время, сложно предположить, какими именно ракетами и откуда будут атаковать россияне.