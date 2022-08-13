Во многих областях – тревоги, в Харькове слышали взрывы

13 августа 2022 , 01:51
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Во многих областях Украины в ночь на 13 августа предупредили об угрозе удара с неба. Вскоре в Харькове раздались звуки, похожие на взрывы.

Про вибухи в Харкові почали писати місцеві о 01:34, тобто лише за 2 хвилини після оголошення тривоги. Також жителі Дніпропетровщини повідомляють, що чули вибухи вже вдруге за вечір.

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Карта тривог станом на 02:00 / Скриншот

 

 

Автор: Олександр Марчак