Про вибухи в Харкові почали писати місцеві о 01:34, тобто лише за 2 хвилини після оголошення тривоги. Також жителі Дніпропетровщини повідомляють, що чули вибухи вже вдруге за вечір.
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В яких областях оголосили тривогу:
- Харківська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Чернігівська;
- Вінницька;
- Київська та Київ.
Карта тривог станом на 02:00 / Скриншот