Про вибухи в Харкові почали писати місцеві о 01:34, тобто лише за 2 хвилини після оголошення тривоги. Також жителі Дніпропетровщини повідомляють, що чули вибухи вже вдруге за вечір.

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В яких областях оголосили тривогу:

  • Харківська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Чернігівська;
  • Вінницька;
  • Київська та Київ.



Карта тривог станом на 02:00 / Скриншот