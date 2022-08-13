Про вибухи в Харкові почали писати місцеві о 01:34, тобто лише за 2 хвилини після оголошення тривоги. Також жителі Дніпропетровщини повідомляють, що чули вибухи вже вдруге за вечір.

Зауважте Удари з "Градів", обстріли ЗАЕС та вибухи у Мелітополі: що відбувається на Запоріжжі

В яких областях оголосили тривогу:

Харківська;

Сумська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Черкаська;

Чернігівська;

Вінницька;

Київська та Київ.